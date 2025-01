PSG ‍: Ce défenseur à 100 millions est déjà à Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A la recherche de nouveaux talents pour renforcer son secteur défensif, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Tomas Araujo. Son récent passage dans la capitale parisienne relance d’ailleurs les rumeurs.

Ce n’est plus un secret pour personne : le secteur défensif du Paris Saint-Germain doit être revu pour espérer pouvoir retrouver de la sérénité à l'arrière. Plusieurs joueurs n’ont pas le niveau attendu dans cette partie de l’effectif, à l'image de Milan Skriniar et de Lucas Beraldo. En outre, le retour de Presnel Kimpembe se faisant attendre, il devient urgent de trouver un nouveau défenseur central capable d’assumer pleinement un rôle important dans la formation de Luis Enrique. Plusieurs noms sont récemment sortis dans la presse, mais celui de Tomas Araujo revient avec insistance. Ce, malgré son prix exorbitant de 100 millions d’euros. Et ce n’est pas sa récente visite à Paris qui va refroidir les rumeurs.

João Neves tente de convaincre Tomas Araujo

PSG : Kolo Muani premier renfort de Conceiçao à Milan ? https://t.co/bvsuIokJvB — Foot01.com (@Foot01_com) January 1, 2025

Pour célébrer le Nouvel An, João Neves, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain, s’est rendu sur les Champs-Élysées avec ses proches. C’est lors de ce moment de joie qu’il a été aperçu avec... Tomas Araujo. Son ancien coéquipier au Benfica Lisbonne était de passage dans la capitale parisienne pour fêter le passage en 2025. Un cliché publié sur les réseaux sociaux qui remet évidemment le feu aux poudres. Était-ce l’occasion pour Neves de vanter les mérites du PSG afin de lui donner envie de le rejoindre en terre parisienne ? Il faut dire que la capitale française est un lieu de destination toujours magique pour couper quelques jours, et notamment avec ses illuminations pendant la période des fêtes de fin d'année.

Pour rappel, la clause libératoire de Tomas Araujo s'élève à 100 millions d’euros depuis la signature de son nouveau contrat mi-décembre. Avec la concurrence féroce de la Premier League sur le dossier, il faudra indéniablement que le Paris Saint-Germain mette le paquet pour s’offrir le défenseur central de 22 ans. Une situation que connait bien la direction parisienne, laquelle a déjà su sortir le chéquier par le passé lorsqu'il le fallait.