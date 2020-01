PSG : Ce coach a trouvé la parade contre les penalties de Neymar

Dans : PSG.

De nouveau buteur sur penalty à Monaco (1-4) mercredi, Neymar est un véritable spécialiste dans cet exercice. Mais un entraîneur croit savoir comment mettre le Brésilien en échec.

Benjamin Lecomte n’a rien pu faire. En l’espace de quelques jours, le gardien de l’AS Monaco vient d’encaisser deux penalties de Neymar. Il faut dire que l’attaquant du Paris Saint-Germain est redoutable dans cet exercice. Depuis son arrivée en 2017, le Brésilien a réussi 12 tentatives en Ligue 1, une performance que personne n’égale sur la même période. C’est dire à quel point les portiers sont en difficulté face à cette course et cette vision si particulières.

Mais du côté de Chelsea, l’entraîneur des gardiens Christophe Lollichon a peut-être l’arme anti-Neymar. « J'ai vu le penalty de dimanche dernier. Si vous offrez la moindre option à Neymar, bien évidemment qu'il va la saisir, a commenté le consultant de Canal+. Je n'essaye pas de donner un remède. Mais j’ai repassé le ralenti de dimanche dernier à plusieurs reprises, et j’ai revu celui-ci, où Lecomte part beaucoup plus tard, ça veut dire qu'il a retenu la leçon et qu'il a travaillé avec l'entraîneur des gardiens, il a essayé de retarder au maximum. »

Comment tromper Neymar

« Mais est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'emmener Neymar à tirer du côté où l'on voudrait qu'il tire ? C'est très difficile parce qu'il a une capacité, une vision, une acuité visuelle dans ces moments-là qui est absolument phénoménale ! En plus d'une technique de pied dont il peut changer l'orientation à la dernière seconde, a encensé l’ex-coach de Rennes. Mais si vous mettez votre corps en léger déséquilibre pour lui montrer que vous allez partir d'un côté, et que vous giclez complètement à fond de l'autre côté, peut-être que vous pouvez le surprendre. » Prendre Neymar à son propre jeu, l’idée pourrait bien servir aux gardiens de L1.