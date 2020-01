PSG : Maintenant, Dugarry se met à aimer Neymar

Dans : PSG.

De retour en très grande forme depuis quelques semaines, Neymar s’impose comme un véritable leader du Paris Saint-Germain en 2020.

Face à Saint-Etienne puis contre Monaco, l’international brésilien a montré un état d’esprit de leader, en plus d’être très performant offensivement. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas hésité à donner de la voix pour encourager ses partenaires, et a montré l’exemple en étant le joueur offensif effectuant le plus d’efforts défensifs. Il n’en fallait pas plus pour combler Christophe Dugarry de bonheur. Sur l’antenne de RMC, le consultant a même considéré que Neymar s’imposait de plus en plus comme un leader de Paris, ce qui n’était pas le cas depuis son arrivée il y a deux ans et demi.

« Est-ce que Neymar n’est pas en train de se révéler comme le leader de ce PSG ? J’ai l’impression de le voir pour la première fois comme le leader du PSG, et cela me plait. Je trouve qu’il garde tout de même beaucoup de déchets dans son jeu, mais il ne se cache pas. Il a pris la parole, j’ai vu un leader ! Moi, ce Neymar, avec cet état d’esprit, il me plait ! J’aime ce Neymar, je n’aimais pas celui d’avant. Il est exemplaire » s’est enthousiasmé Christophe Dugarry, pour qui le n°10 du PSG s’impose doucement mais surement comme le capitaine officieux du club de la capitale. Espérons pour le champion de France en titre que cela dure, y compris en Ligue des Champions.