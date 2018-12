PSG : Ce club essaye de recruter Neymar pour… 2028

Dans : PSG, Mercato.

C’est ce qui s’appelle avoir la vision des choses. Ancien grand joueur de Manchester United et du Real Madrid notamment, David Beckham, qui a fini sa carrière au Paris Saint-Germain où il est toujours très apprécié, a profité d’une interview avec Neymar pour lui proposer un deal en or. L’Anglais, qui a joué cinq ans aux Etats-Unis sous le maillot du Los Angeles Galaxy est désormais le propriétaire de la franchise de l’Inter Miami FC, qui intègrera le championnat américain en 2020. Et si le « Spice Boy » compte profiter de son réseau pour attirer des stars, il est très réaliste en ce qui concerne les chances de voir le Brésilien signer pour son club.

« Je vais te proposer un contrat sur papier, en fait c’est une page blanche, et tu n’as qu’à le signer. C’est pour que tu viennes jouer avec nous dans 10 ans, même si je ne suis pas sûr qu’on aura de quoi te payer », a livré sur Sky Sports bien évidemment avec humour un David Beckham qui rêverait de recruter le joueur du PSG, même à 36 ans. Voilà qui a en tout cas bien fait rire Neymar, qui a reconnu que la Ligue américaine avait beaucoup progressé ces dernières années.