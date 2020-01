PSG : Cavani zappé par Aubameyang, le deal fou d'Al-Khelaifi ?

Dans : PSG.

Si Edinson Cavani est encore et toujours un joueur du Paris Saint-Germain, Leonardo continue pourtant à plancher sur le potentiel recrutement d’un nouvel avant-centre.

Il faut dire que le Matador fait actuellement tout son possible pour quitter le club de la capitale et rejoindre l'Atletico de Madrid. Si le transfert du meilleur buteur de l'histoire du PSG venait à se faire avant la fermeture de ce marché d’hiver, le directeur sportif francilien devrait logiquement faire venir un nouveau buteur. Alors que le dirigeant brésilien a déjà placé ses pions pour Islam Slimani (AS Monaco) et Luka Jovic (Real Madrid), Thomas Tuchel pencherait plutôt vers un troisième larron. En effet, selon Foot Mercato, l’ancien coach du Borussia Dortmund aurait effectivement coché le nom de… Pierre-Emerick Aubameyang. « Les dirigeants du club français ont d’ailleurs rencontré l’entourage de l’attaquant d’Arsenal dernièrement pour discuter d’un prêt avec option d’achat », explique le site spécialisé dans le mercato.

Une piste pas forcément nouvelle puisque Paris avait déjà tenté de recruter l’international gabonais en 2018. Sans réussite. Mais le joueur de 30 ans « semble toujours intéressé par le projet parisien ». Malgré tout, deux obstacles se dressent devant le PSG dans ce dossier : le Barça et Arsenal. En quête d’un nouvel attaquant pour compenser la longue absence de Luis Suarez, le FCB a également couché le nom de PEA sur sa liste des priorités. Mais c’est bel et bien Arsenal qui pourrait avoir le dernier mot dans cette affaire. Même si la troupe de Mikel Arteta vit une saison compliquée, les Gunners ne laisseront probablement pas partir leur meilleur buteur en cours de saison… Sauf si le PSG se montre très convaincant.