PSG : Cavani sombre au PSG, Daniel Riolo lance un défi à Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire contre Amiens samedi après-midi, Edinson Cavani n’a pas réalisé un grand match malgré la gifle infligée par l’équipe de Thomas Tuchel aux Picards (5-0). Ces dernières semaines, l’international uruguayen est clairement en manque de confiance dans la capitale et ses performances sont inquiétantes. Journaliste pour RMC Sport, Daniel Riolo a lancé un message à Thomas Tuchel, lequel doit impérativement sauver le soldat Cavani. Pour le bien du Matador, mais aussi du PSG…

« Cavani semble perdu au PSG. Il n’a aucune confiance, il n’est pas heureux, il rate tout… Je vois un type qui n’est pas bien. Lui qui est une machine à faire des appels, il n’en fait plus des bons, il ne reçoit plus aucun ballon. Que les autres ne l’aiment pas ? Je ne rentre même pas dans ce débat, cela n’a aucun sens. Je ne peux pas croire à cette explication. Mais il y a un truc qui ne va pas. Tuchel doit faire quelque chose car pour l’instant il a sauvé tout le monde, sauf lui. Même à Liverpool défensivement, il était nul alors que d’habitude il se sauve au moins par sa dépense d’énergie. C’est une certitude, il ne va pas bien » a lâché Daniel Riolo, persuadé que le Paris Saint-Germain a besoin d’un Edinson Cavani au top de sa forme, et qui peine à expliquer les performances du moment de l’Uruguayen. Thomas Tuchel parviendra-t-il à trouver la solution ? On l’espère pour le champion de France en titre.