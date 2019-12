PSG : Cavani en absent surprise à Saint-Etienne

Dans : PSG.

Décidément, le PSG ne parvient pas à vider son infirmerie. Après la belle victoire face à Galatasaray, sans pépin physique apparent, Thomas Tuchel avait de quoi être confiant pour préparer le match de dimanche à Saint-Etienne. L’entraineur du PSG devra pourtant faire sans six joueurs blessés pour cette rencontre, dont Edison Cavani, qui ne parvient pas à retrouver ses sensations.

« Six joueurs sont absents. C'était aujourd'hui très facile de choisir le groupe, malheureusement j'aime beaucoup si on a des problèmes pour choisir. C'est nécessaire que tout le monde soit-là mais maintenant c'est une phase facile car l'équipe est dans un bon état d'esprit et joue bien. On a fait deux matchs avec un bon état d'esprit, de la qualité, le défi est de continuer », a faire savoir l’entraineur parisien, qui sera donc privé de son attaquant uruguayen, mais aussi de Julian Draxler, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe et Eric Choupo-Moting.