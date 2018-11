PSG : Cavani doit fuir Paris au mercato, Frank Leboeuf s'explique

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain en juin 2020, Edinson Cavani va-t-il prolonger dans la capitale ?

L’incertitude est totale, surtout que l’Uruguayen a récemment avoué que personne ne l’avait encore approché pour discuter d’une prolongation. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG devra donc se poser les bonnes questions cet été et il y a de fortes chances qu’un départ soit envisagé. Ce que regrette terriblement Franck Leboeuf, lequel adore la mentalité du buteur de 31 ans. Et qui aimerait que Paris recrute davantage de joueurs ayant un état d’esprit similaire…

« Il n’y a plus de place pour sa mentalité au PSG »

« Cavani ? Je trouve que cet homme a une mentalité de milieu défensif ou de défenseur. J’adore Cavani mais j’ai la faiblesse de penser que son temps est révolu parce qu’il y a Neymar et Mbappé qui s’entendent bien et qu’il n’y aura plus de place pour lui, plus de place pour sa mentalité au PSG. Il a été démontré qu’au PSG cet été, ils n’ont pas été capables de recruter des guerriers. Quand on voit à Madrid, Casemiro, ou à Naples, Allan, qui est phénoménal, mais qu’est-ce qu’on attend au PSG pour aller chercher des joueurs comme ça ? » s’interroge le champion du monde 1998, avant de conclure. « Si tu as Cavani devant et Allan au milieu, et là tu as une mentalité de guerriers avec Buffon aussi, là tu peux aller loin. Si je suis président d’un club, je préfère avoir Cavani et Allan plutôt que Neymar et Mbappé ». Un avis que certains supporters parisiens partagent sans doute, eux qui aiment tant Edinson Cavani et qui souhaiteraient évidemment le voir prolonger au PSG.