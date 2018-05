PSG : Cavani au cœur d’un échange XXL cet été ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Annoncé tout proche de l’Atlético Madrid par la presse espagnole il y a quelques jours, Edinson Cavani a également la cote en Italie au mercato.

Effectivement, l’international uruguayen ne laisse pas insensible la Juventus Turin, qui le drague avec assiduité depuis plusieurs semaines. Mais outre la Vieille Dame, le Milan AC semble également très intéressé par une éventuelle signature du Matador. Et selon les informations de la presse italienne, le club lombard aurait un plan très inattendu pour arracher la signature de l’ancien avant-centre de Naples lors du prochain mercato.

Cavani out, Donnarumma in ?

Effectivement, Premium Sport et Tuttosport annoncent que les dirigeants du Milan AC envisageraient de proposer au PSG un échange XXL entre Edinson Cavani et Gianluigi Donnarumma au mercato. Un scénario qui ne déplairait pas à la direction du Paris Saint-Germain selon la presse italienne, le club de la capitale se pliant en quatre depuis plusieurs semaines pour trouver un gardien n°1 en vue de la saison prochaine. Reste que le salaire colossal de Cavani, qui perçoit près de 10ME net par saison, poserait problème aux Rossoneri, dont la masse salariale a déjà explosé cet été avec les signatures de Bonucci, Rodriguez ou encore André Silva. Mais désormais, l’idée est lancée. Et elle semble emballer beaucoup de monde…