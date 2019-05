PSG : Cavani au bord du burn-out, il s'est fait soigner

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Edinson Cavani semble être un joueur très solide et qui laisse rarement montrer ses sentiments. Mais El Matador n'est pas si insensible que cela et c'est ce qu'il a confié dans une interview à ESPN. Revenant sur la dramatique remontada du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain en 2017, l'attaquant uruguayen, qui avait marqué un but que l'on pensait décisif au Camp Nou, avoue que cette élimination dantesque a eu un effet terrible pour lui. Au point qu'Edinson Cavani a eu besoin d'un traitement médical pour s'en remettre.

Et le meilleur buteur de l'histoire du PSG de raconter ce qu'il a vécu suite à ce Barça-Paris. « Ce match a été très important, il m’a beaucoup touché. Je ne m’attendais pas à ce qui s’est passé au Camp Nou. Après ce match, j’ai commencé à ne plus pouvoir dormir, alors je continuais à lire la nuit. Cela m’a m'inquiété, parce que je venais m'entraîner sans avoir dormi la nuit précédente. Le médecin m'a calmé et m'a donné un médicament pour m'aider et peu à peu, j’ai pu me rendormir normalement », a confié Edinson Cavani, qui n'a pas été le seul à très mal vivre ce scénario catastrophe pour le Paris SG face au FC Barcelone. Les supporters du PSG peuvent en témoigner.