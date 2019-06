PSG : Cavani à Naples, un coup de tonnerre à venir ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2020, Edinson Cavani risque d’animer le mercato du club francilien.

Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi souhaite le vendre afin de ne pas le voir partir gratuitement l’été prochain, tandis que le Matador a la volonté de poursuivre son aventure dans la capitale française. A moins qu’une offre de Naples ne le fasse changer d’avis ? C’est une possibilité selon son avocat Gennaro Famiglietti, lequel a confié à la Radio CRC que cette année pourrait bien être la bonne pour un come-back d’Edinson Cavani à Naples.

« Les rumeurs d’un retour de Cavani à Naples ? Il y a des nouvelles qui courent, un joueur de sa fraîcheur athlétique et de sa force physique, comme celle de Cristiano Ronaldo est l’objet de désirs des clubs les plus importants du monde. Il s’agit d’essayer de comprendre si De Laurentiis a la volonté ou le désir de renforcer son engagement en amont. Il a toujours eu des doutes sur des joueurs un peu vieux, il faut aussi comprendre que Ancelotti les aime. L’année dernière, Cavani a eu un contact, mais il revient l’argument habituel de l’engagement et donc des problèmes réels se posent. Il n’y avait pas de négociation, mais j’ai le sentiment que cette fois, De Laurentiis est plus susceptible d’élargir ses finances » a confié le représentant de Cavani, pour qui un retour à Naples cet été est donc envisageable. Ce qui réjouirait sans doute l’état-major du PSG…