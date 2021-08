PSG : Casemiro, le monstre qui manque à Paris !

Dans : PSG.

Sur les traces de Paul Pogba au mercato, le PSG pourrait faire le choix d’un milieu au profil différent avec un joueur tel que Casemiro.

Jusqu’à présent, le recrutement du Paris Saint-Germain est un sans-faute avec les signatures de Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Dans l’idéal, Leonardo et Mauricio Pochettino aimeraient enrôler Paul Pogba afin de compléter cet incroyable casting. Mais les négociations s’éternisent avec Manchester United, pas certain de vouloir laisser filer l’international tricolore, en dépit de sa situation contractuelle. Les Red Devils se montrent gourmands et exigent entre 75 et 100 ME pour Paul Pogba, une somme que le PSG n’est pas prêt à sortir pour le moment. C’est ainsi que selon Diario GOL, un autre milieu de terrain figure dans les radars de Paris en la personne de Casemiro.

Ancelotti veut le garder au Real Madrid

Le milieu défensif du Real Madrid est régulièrement cité comme une cible du Paris Saint-Germain au mercato, notamment car Neymar pousserait en interne pour que ce transfert aboutisse. Le meneur de jeu brésilien du PSG a conscience qu’un joueur tel que Casemiro stabiliserait le milieu de terrain parisien, et permettrait à des joueurs comme Verratti ou Wijnaldum de jouir d’une plus grosse liberté. Par rapport aux années précédentes, la donne a toutefois changé dans ce dossier car le PSG possède un argument de plus pour tenter de convaincre Casemiro, à savoir la présence de Sergio Ramos, l’ex-capitaine historique du Real Madrid. Reste maintenant à voir si le taulier des Merengue se laissera tenter, ou s’il restera fidèle au vice-champion d’Espagne en titre. Une chose est certaine, Carlo Ancelotti s’est d’ores et déjà opposé à un potentiel transfert de Casemiro vers le PSG. Le « Mister » italien du Real Madrid compte sur son milieu de terrain, qu’il compte associer à Toni Kroos et à Luka Modric pour une année de plus dans la capitale espagnole.