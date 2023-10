PSG ‍: Carlos Soler ne tombe pas dans le piège

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Totalement à l'abandon au Paris SG, Carlos Soler est revenu à Valence pour la trêve. Pas de quoi préparer son retour en Liga, a bien fait savoir le milieu de terrain espagnol.

Non appelé par Luis de la Fuente pour les matchs internationaux de cette semaine, Carlos Soler paye sa mise à l’écart au PSG. Malgré les quelques absents, le milieu de terrain est loin d’être un titulaire, et il est tout juste vu comme un remplaçant aux yeux de Luis Enrique. Une difficile descente aux enfers pour celui qui était le métronome de Valence pendant six ans, avec 226 matchs disputés et un statut de joueur régulièrement appelé en sélection. Cette situation délicate, qui se constate quasiment depuis sa signature au PSG, pourrait l’amener à regarder ailleurs sur le marché des transferts. Et peut-être dès cet hiver, pour un retour chez Los Ché si les conditions sont réunies ?

Pour Soler, tout se passe bien au PSG

🚨 Soler vuelve a la ciudad deportiva del Valencia.



🎙️ "¿Te gustaría volver al Valencia?



🗣️ "Solo he venido a saludar".



📹 @German_ml23. pic.twitter.com/4Q50Pu8RZw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2023

Attention à ne pas aller trop vite en besogne, alors que les médias espagnols ont intercepté Carlos Soler à l’entrée du centre d'entrainement du Valencia CF ces dernières heures. Parti pour signer quelques autographes, le natif de Valence n’a pas échappé aux questions, rassurant sur son moral toujours correct malgré ce temps de jeu en disparition. « Oui, tout se passe bien à Paris. Je veux toujours jouer, mais il y a beaucoup de bons joueurs. On verra bien », a lancé Carlos Soler, qui s’est vu ensuite demander s’il revenait à Valence pour discuter un peu avec les dirigeants. « Non, c’est juste pour saluer les joueurs. Uniquement ça », a rectifié le joueur espagnol, qui n’a pas voulu lancer les rumeurs au sujet de son avenir, alors que la saison bat son plein et qu’il est encore bien tôt pour tirer un trait sur les premiers mois. En attendant, privé de sélection et peu utilisé à Paris, Carlos Soler risque en effet de trouver le temps long sur le banc de touche de la capitale française les prochaines semaines si les choses continuent ainsi.