PSG ‍: Carlos Soler invendable, le mercato tourne au fiasco

Par Alexis Rose

Même si le PSG n’est pas vraiment dans le besoin d’un point de vue financier, Paris a quand même besoin de vendre des joueurs avant la fin du mercato pour réduire sa masse salariale et avoir un effectif moins conséquent.

Le marché des transferts fermera officiellement ses portes dans plus ou moins 24 heures, soit ce vendredi soir. Durant ce mercato d’été, le club de la capitale française a déboursé près de 170 millions d’euros pour recruter de jeunes talents comme Neves, Doué ou Pacho. Par contre, dans le sens des départs, le PSG n’a empoché que 16,5 ME, soit le prix de l’option d’achat inscrite dans le prêt d’Hugo Ekitiké à Francfort. Outre cela, Paris a bien entendu perdu Kylian Mbappé librement, tout en prêtant certains comme Mukiele, Renato Sanches ou Moscardo. Mais avant vendredi soir, Paris a clairement l’ambition d’encaisser des chèques pour équilibrer sa balance des transferts. Des éléments comme Danilo Pereira, Milan Skriniar, Juan Bernat ou Carlos Soler sont poussés vers la sortie, et ce depuis plusieurs semaines. Sauf qu’à quelques heures de la fermeture du mercato, aucun d’entre eux n’a trouvé preneur.

Paris pousse Soler, Skriniar, Danilo et Bernat dehors

🚨| Le PSG cherche toujours une porte de sortie pour Danilo Pereira 🇵🇹, Carlos Soler 🇪🇸, Milan Skriniar 🇸🇰 et Juan Bernat 🇪🇸 ! ✅✈️



Un départ de Skriniar à Al Nassr semble se refermer, car le club saoudien est proche de boucler l’arrivée de Mohamed Simakan 🇫🇷 ! ✅… pic.twitter.com/JuPNtDml3T — Relais Parisien (@RelaisParisien) August 29, 2024

Si Skriniar semblait prendre la direction d’Al-Nassr, le club saoudien se dirige plutôt vers Mohamed Simakan, d’après Fabrice Hawkins. Une première piste de départ partie en fumée donc. D’autre part, le PSG n’arrive toujours pas à se défaire de Soler. Débarqué dans le cadre d’un transfert de 18 ME en provenance de Valence en 2022, le milieu espagnol n’a pas encore trouvé de porte de sortie malgré une côte toujours correcte en Liga. Mais alors que Luis Enrique ne compte pas sur lui cette saison, comme son départ d’exercice l’atteste avec zéro de minute de temps de jeu depuis la reprise, le joueur de 27 ans pourrait bien rester à Paris, où il dispose d’un bon contrat jusqu’en 2027… La donne semble un peu différente pour Danilo ou Bernat, qui ont des touches, notamment pour le défenseur espagnol qui doit retourner en Liga. Reste maintenant à savoir si tous les indésirables du PSG arriveront à trouver un nouveau club avant la fermeture du marché. Si non, ils devront attendre six mois pour retrouver un projet sportif plus intéressant que celui que leur propose le PSG à l’heure actuelle.