PSG ‍: Canal+ provoque Luis Enrique

Alerté par le buzz autour de la série-documentaire sur Luis Enrique, Canal+ a acheté les droits du programme de Movistar. La chaîne cryptée a annoncé sa prochaine diffusion en novembre, avec un titre modifié suite à la polémique impliquant l’entraîneur du Paris Saint-Germain et la journaliste Margot Dumont.

En France aussi, les amateurs de football et supporters du Paris Saint-Germain auront accès à la série-documentaire de Movistar. Ce programme consacré à Luis Enrique fait beaucoup parler depuis quelques semaines. Et pour cause, la chaîne espagnole a pu suivre de près l’entraîneur parisien dans son travail au quotidien. Quelques extraits ont été publiés et montrent notamment le technicien en pleine causerie avec Kylian Mbappé la saison dernière.

Dans ce passage, l’ancien sélectionneur de la Roja expliquait à son attaquant la nécessité d’exercer un pressing sur les défenseurs centraux du FC Barcelone. La version française de cette série-documentaire sera bientôt disponible puisque Canal+ en a acheté les droits. La chaîne cryptée a en effet annoncé la diffusion en exclusivité du programme à partir du dimanche 10 novembre. Mais alors que Movistar a intitulé son immersion « No teneis ni puta idea », que l’on pourrait traduire par « Vous n’en avez pas la moindre putain d’idée », Canal+ a choisi le titre « Vous ne pouvez pas comprendre ».

Ce n’est pas exactement la bonne traduction. Mais vous l’aurez compris, le diffuseur des compétitions européennes reprend la réponse polémique de Luis Enrique. Après la défaite sur le terrain d’Arsenal (2-0) en Ligue des Champions le 1er octobre, Margot Dumont avait interrogé le coach parisien sur sa tactique. Mais l’entraîneur passé par le FC Barcelone avait estimé que la journaliste ne pouvait pas comprendre ses idées. La série-documentaire nous aidera peut-être à comprendre la stratégie, et peut-être même la personnalité de Luis Enrique.