PSG : Campos rêve de cet ex-futur Ballon d'Or

Par Alexis Rose

Toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts pour le compte du Paris Saint-Germain, Luis Campos aimerait recruter Marco Asensio en 2023.

Le chapitre de la Coupe du Monde étant refermé, le foot de clubs va reprendre ses droits après Noël avec la reprise des championnats et l’ouverture du mercato. Si le marché hivernal s’annonce plutôt calme pour le PSG, même si l’arrivée d’un défenseur central est espérée par Christophe Galtier, Luis Campos prépare déjà le recrutement estival en commençant à plancher sur les dossiers des joueurs libres. Parmi eux, Marco Asensio figure en haut de la pile des priorités du directeur sportif portugais. Remplaçant de luxe depuis sa grave blessure au genou lors de la saison 2019-2020, alors qu'il était avant ça catégorisé parmi les futurs Ballons d'Or en France comme en Espagne, l’attaquant de 26 ans arrive en fin de contrat en juin prochain. Si le Real aimerait bien le prolonger, la volonté de l’international espagnol est toute autre. Désireux de voir autre chose après avoir fait le tour de la question dans la Casa Blanca depuis 2015, Asensio a envie de découvrir un nouveau club. Et selon les informations du quotidien espagnol Sport, le gaucher pourrait poursuivre sa carrière du côté de Paris.

Campos en pince pour Asensio

C’est en tout cas l’idée lancée par Luis Campos à ses dirigeants. Fan du marché espagnol, sachant qu’il a déjà recruté Carlos Soler à Valence l’été dernier, le dirigeant portugais rêve de faire venir un joueur capable d’évoluer sur les côtés ou en tant que faux numéro 9 de manière libre et gratuite. Mais cela n’est pour l’instant qu’une rumeur, car Asensio est loin du niveau qui était le sien avant sa blessure, malgré une saison plutôt correcte avec quatre buts et six passes décisives avec le Real et la Roja. De plus, rien n’est gagné dans ce dossier pour le PSG, sachant que d’autres grands clubs européens sont aussi à l’affût comme Arsenal ou le Barça. Autant dire qu’Asensio est encore loin de Paris, mais au moins, le PSG a placé ses premiers pions par l’intermédiaire de Campos.