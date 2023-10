PSG ‍: Campos menacé, un expert du mercato approché

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncé sur la sellette, Luis Campos n’est peut-être pas sorti d’affaire. Le Paris Saint-Germain envisagerait le départ de son conseiller football et s’intéresserait au directeur sportif de l’Atlético Madrid Andrea Berta, également considéré comme une pointure dans son domaine.

Après la gifle reçue à Newcastle (4-1) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain risque de remettre en cause son début de saison encourageant. Les résultats n’ont pas toujours été satisfaisants. Mais la philosophie de jeu de Luis Enrique, le nouvel état d’esprit et le recrutement estival semblaient annoncer une saison prometteuse. Et si le champion de France s’était encore trompé ? La direction francilienne pourrait bien s’interroger. D’ailleurs, The Independent se montre déjà sceptique sur l’avenir du conseiller football Luis Campos.

🚨 Manchester United and Tottenham are considering recruiting Atletico Madrid's transfer expert Andrea Berta but face competition from PSG.



(Source: Independent) pic.twitter.com/o6njlXK5l2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 6, 2023

En effet, la source indique que le Paris Saint-Germain, comme Manchester United et Tottenham en Angleterre, fait partie des courtisans d’Andrea Berta. Ce n’est pas la première fois que le directeur sportif de l’Atlético Madrid est annoncé dans le viseur des Parisiens. Il faut dire que l’Italien est devenu une référence dans son domaine, lui qui a contribué à la réussite de l’entraîneur Diego Simeone dans la capitale espagnole. Le dirigeant madrilène est notamment connu pour sa capacité à dénicher de jeunes talents, une qualité qui semble séduire le Paris Saint-Germain.

Al-Khelaïfi a rassuré Campos

Reste à savoir si cet intérêt est vraiment d’actualité, ou s’il date d’il y a quelques mois. Luis Campos était effectivement annoncé sur la sellette pendant l’été. Ses deux premiers mercatos ratés, ainsi que l’échec de l’entraîneur Christophe Galtier, son propre choix, auraient pu le mener vers la sortie. Mais le mois dernier, le quotidien Le Parisien affirmait que le président Nasser Al-Khelaïfi, satisfait du récent mercato, avait finalement conforté le Portugais. Il serait étonnant que le Qatari change subitement d’avis après une contre-performance sur la scène européenne.