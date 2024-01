PSG ‍: Campos fonce sur Guimaraes, le prix est énorme

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore et toujours à la recherche d’un milieu de terrain, malgré la future arrivée de Gabriel Moscardo, le Paris Saint-Germain rêve de Bruno Guimaraes, l’ancien joueur de l’OL aujourd'hui bien installé à Newcastle.

Après avoir dépensé plus de 350 millions d’euros lors du dernier mercato estival, le club de la capitale française est bien parti pour sortir quelques beaux billets durant ce mois de janvier. Le PSG a d’ailleurs déjà acheté le défenseur central Lucas Beraldo pour 20 ME en provenance de São Paulo. Et dans les jours qui arrivent, Gabriel Moscardo (Corinthians) va également rejoindre le Parc des Princes pour renforcer l’entrejeu du PSG… mais qu’à moyen terme. Vu que le joueur de 18 ans va se faire opérer pour une blessure au pied gauche dans la clinique Aspetar de Doha, il sera effectivement absent pour les trois prochains mois. Autant dire que Paris ne va pas compter sur son milieu brésilien pour cette deuxième partie de saison. C’est donc pour cette raison que Luis Enrique a demandé un autre renfort hivernal dans l’entrejeu. Et pour gonfler ce secteur de jeu un peu dépeuplé, où Vitinha, Ugarte et Zaïre-Emery font office de titulaires, le PSG pense à rapatrier un ancien joueur de L1. Il s’agit de Bruno Guimaraes.

Paris veut Guimaraes pour renforcer son milieu

🚨 Bruno Guimaraes serait la priorité du PSG au milieu de terrain cet hiver selon ESPN Brésil ! 🇧🇷



En attente d’autres confirmations… pic.twitter.com/CZn4nJPDN6 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 4, 2024

Bien connu par les suiveurs du championnat de France, sachant qu’il a éclaté aux yeux du grand public sous le maillot de l’OL entre 2020 et 2022, le joueur de 26 ans serait la grande priorité de Luis Campos durant ce mercato de janvier, selon ESPN. Transféré de Lyon à Newcastle pour 42 ME, Guimaraes fait les beaux jours des Magpies depuis son arrivée. Souvent associé au PSG lors des différents marchés des transferts, l’Auriverde figure cette fois-ci réellement dans les plans du PSG. Mais sachant qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2028 à Newcastle et qu’il joue dans le plus grand championnat du monde, Guimaraes sera quand même difficile à déloger d'Angleterre. À moins que le PSG soit prêt à débourser plus de 80 ME pour s’attacher les services de l’ancien Lyonnais, qui serait un sacré renfort pour le PSG compte tenu de ses qualités de récupération et sa faculté à bien orienter le jeu.