PSG ‍: Campos et Al-Khelaïfi s'embrouillent, il y a tromperie sur le mercato

PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG ne prend pas vraiment la tournure espérée, alors que le club espérait accueillir des joueurs du calibre de Kane et de Bernardo Silva pour compenser le potentiel départ de Mbappé.

C’est le grand flou au Paris Saint-Germain, alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi indécis. Le club de la capitale espère toujours vendre son international tricolore, sous contrat jusqu’en juin 2024 et qui a d’ores et déjà annoncé à sa direction qu’il n’avait pas l’intention de prolonger. En parallèle, le PSG veut se renforcer dans le secteur offensif avec le recrutement d’un ailier droit et d’un buteur.

Les deux cibles idéales du club se nommaient Bernardo Silva et Harry Kane mais force est de constater que sauf improbable revirement de situation, aucun des deux joueurs ne va poser ses valises à Paris. Un terrible coup dur pour la direction sportive du club, qui s’est rabattu sur plusieurs cibles pour rebondir : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani. A priori, deux joueurs parmi ces quatre vont rejoindre le Paris Saint-Germain dans les semaines à venir pour renforcer l’effectif à la disposition de Luis Enrique.

Kane et Bernardo Silva, symboles d'un mercato raté

Quoi qu’il en soit, les promesses du début de mercato ne sont pas tenues selon Walid Acherchour, globalement très déçu par le mercato réalisé par le champion de France en titre cet été. « On ne sait où se situer en tant qu’observateur sur le PSG car il y a toujours une lutte de pouvoir entre Luis Campos qui est peut-être lié au destin de Kylian Mbappé et qui ne répond pas aux volontés de Nasser Al-Khelaïfi et de Doha. On a des choix bien différents avec du côté du Qatar l’envie de recruter Kolo-Muani et Dembélé et du côté de Campos le souhait de recruter les joueurs de Jorge Mendes, à savoir Barcola et Gonçalo Ramos. Ce n’est pas comme ça qu’un club fonctionne et doit fonctionner » indique le chroniqueur de RMC dans l’After Foot avant de conclure.

« En début de mercato on nous avait quand même vendu deux joueurs de classe mondiale, à savoir Kane et Bernardo Silva. Et on va avoir au PSG surement Kolo-Muani et Dembélé. Ce sont deux bons joueurs mais ce n’est pas ce qu’on nous avait promis et on redescend en gamme. On nous vend tout d’un coup un projet Ile de France alors qu’il y a deux jours ils voulaient Kane qui est de Londres et Vlahovic qui vient de Serbie… en trois jours ils ont changé d’avis ? Kolo-Muani ok pourquoi pas… De toute façon il va bien falloir se renforcer mais on est quand même sur un flou pas possible » estime Walid Acherchour, qui constate que le mercato du PSG est clairement une gamme en-dessous que celui que les dirigeants espéraient réaliser. Preuve d’un nouveau fiasco sur le marché des transferts même si cela n’augure rien en prévision de la saison à venir.