PSG :  C’est trop dur, Paris veut changer le règlement

Cette semaine, une première dans l’histoire du football de haut niveau a eu lieu, puisque Liverpool a disputé deux matchs en 24 heures.

L’un en Coupe de la Ligue face à Aston Villa, et le lendemain en demi-finale du mondial des clubs au Qatar. Le club de la Mersey avait prévu de longue date qu’il préférait ne pas décaler les matchs, et a donc aligné son équipe réserve, ou plutôt sa troisième équipe, avec une lourde défaite 5-0 en Coupe de la Ligue. Cet enchainement assez fou symbolise les cadences infernales que vivent les clubs européens pour Thomas Tuchel, qui constate encore un grand nombre de blessés. Même chose du côté de Lyon, où les pépins physiques s’enchainent depuis le début de la saison. Pour l’entraineur allemand, il serait temps d’y remédier avec un assouplissement du règlement, notamment en ce qui concerne les changements.

« Il y a beaucoup de joueurs blessés ou suspendus depuis le début de la saison. Tous les gars qui ont joué ont mérité de le faire. J’ai l’impression que le groupe est de très bonne qualité. Je partage l'avis de Rudi Garcia, je pense vraiment qu’on joue trop avec les deux coupes, la Ligue des champions, les matches en sélection qui se multiplient. Liverpool a joué au Qatar entre deux journées en Angleterre. On doit protéger les joueurs et si on veut regarder des matchs de qualité, on doit avoir la possibilité de gérer les minutes. Il nous faut plus de changements possibles à l’intérieur d’un match, je milite pour cela depuis quelques années », a livré en conférence de presse un Thomas Tuchel qui sait que ce combat est pour le moment perdu.