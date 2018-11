PSG : Buffon a 40 ans et est indispensable en C1 annonce Dugarry

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Sa suspension terminée, Gianluigi Buffon peut refaire son apparition en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.

Comme annoncé par l’entraîneur Thomas Tuchel, l’Italien sera titulaire à Naples mardi au détriment d’Alphonse Areola. Un choix que Christophe Dugarry valide à 100 %. Rien à voir avec le talent de l’international français. Le consultant de RMC Sport estime simplement que l’ancien gardien de la Juventus Turin a le profil dont le PSG manque depuis des années. Celui qui pourrait lui permettre de remporter cette prestigieuse compétition.

« Qu’est ce qui manque au PSG en C1 ? Elle a du talent, elle a de bons joueurs, elle a des moyens, il manque une âme, a commenté l’ex-attaquant. On en parle souvent, qui de mieux que Buffon pour avoir cette âme-là ? Je n’aime pas trop le terme "leader". Il faut juste un exemple et Buffon en est un. Il a montré l’exemple tout au long de sa carrière. Il est capable d’amener ce truc-là. À Marseille, c’est lui qui a été parler à Mbappé. Je pense que c’est le genre de joueur qui est capable d’amener ce supplément d’âme qui manque au PSG. Je pense qu’il a été pris pour ça aussi. »

Guardiola est d'accord

« Après, il va peut-être en arrêter certains mais ce n'est pas lui qui va marquer les buts. Mais il peut apporter ce petit plus inexplicable, a ajouté Dugarry. A Manchester City, Guardiola disait qu'ils n'étaient pas prêts pour gagner la C1 malgré son effectif et les centaines de millions investis. Il faut un truc en plus, il faut que le PSG le trouve et Buffon peut l'y aider. » Rappelons que le portier de 40 ans a disputé trois finales de LdC, sans aucun succès à la clé.