PSG ‍: Brillant avec la France, Kolo Muani tacle Luis Enrique

En très grande difficulté au PSG, où il n’a quasiment pas joué de la seconde partie de saison, Randal Kolo Muani affiche un visage totalement différent sous les couleurs de l’Equipe de France.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire pour recruter Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort. Le club de la capitale a déboursé 90 millions d’euros pour s’offrir l’international tricolore, lequel n’a pas du tout répondu aux attentes pour sa première saison dans la capitale. Au contraire, l’ancien Nantais a plutôt déçu et Luis Enrique n’a pas insisté avec un joueur qui a rapidement été abonné au banc des remplaçants. En Equipe de France en revanche, Didier Deschamps a adopté une stratégie totalement différente en maintenant sa confiance en Randal Kolo Muani. Titulaire contre le Chili il y a deux mois, l’attaquant du PSG s’était mis en évidence avec un but et une passe décisive. Ce mercredi soir contre le Luxembourg, « RKM » a remis ça en ouvrant le score de la tête. Après la victoire des Bleus, l’attaquant du PSG a remercié son sélectionneur en lançant une petite pique à Luis Enrique en faisant savoir que la différence entre le PSG et l’Equipe de France était indiscutablement la confiance que lui attribuait son entraîneur.

Kolo Muani ne compte pas quitter le PSG

🥇 13 duels

🥇 8 gagnés



🥇 8 dribbles

🥇 5 réussis



🥇 2 tacles réussis



⚽ 1 but



🇫🇷3-0🇱🇺 | #FRALUX | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/N96woYySho — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 5, 2024

« Je suis fier de mon but. On a bien travaillé durant ce match. Il faut continuer sur cette lancée. Ma réussite en Bleu par rapport au PSG? La confiance du coach fait partie de mon temps de jeu (sic). Ça fait plaisir de représenter le pays » a lancé Randal Kolo Muani, ravi par sa prestation contre le Luxembourg et qui espère bénéficier d’un temps de jeu important durant l’Euro. De quoi oublier sa saison parisienne compliquée, comme il l'avoue sans problème en conférence de presse ce jeudi. « Cela a été une saison très compliquée, je n'ai jamais connu autant de difficultés depuis que je joue. Il n'y a pas eu de discussion au PSG sur mon avenir, je me sens très bien ici et je ne compte pas partir », explique l'ancien nantais, qui se dit requinqué en vue de l'Euro.

S’il continue comme ça, il y a de fortes chances que l’on revoit l’ancien attaquant de Francfort, qui a répondu aux attentes de Didier Deschamps mercredi soir. « Il est là. Je sais que beaucoup se posent des questions sur lui. Il a marqué, il est en confiance. Il fait tout pour avoir un rôle. Ils n’auront pas tous un rôle important mais que ce soit au mois de mars ou encore ce mercredi, il a fait des choses très intéressantes avec des capacités de volume de jeu » a apprécié Didier Deschamps, qui sait qu’il pourra compter sur Randal Kolo Muani pour les prochaines échéances. Reste maintenant à voir si Luis Enrique s’en inspirera dans l’optique de la saison prochaine.