PSG : Bonucci au PSG, une officialisation imminente ?

La possibilité de voir Leonardo Bonucci au Paris Saint-Germain en même temps que Gianluigi Buffon semblait être abandonnée ces derniers jours. Mais ce mercredi, TMW et plusieurs sources italiennes affirment que bien au contraire le joueur du Milan AC n'a probablement jamais été aussi proche de rejoindre le PSG, une décision étant même possible d'ici la fin de la semaine, puisque le club de la capitale et Bonucci auraient déjà finalisé ou presque un accord.

« Jeudi, de nouveaux contacts auront lieu entre Antero Henrique et Alessandro Lucci, l’agent de Bonucci, puis les Français formuleront la proposition à Milan par l'intermédiaire de Lucci lui-même », indique TuttoMercatoWeb. De son côté, la Gazzetta annonce que le défenseur international italien souhaite quand même connaître la décision du Tribunal Arbitral du Sport concernant l'interdiction pour le Milan AC de joueur l'Europa League ainsi que la réunion du nouveau conseil d'administration milanais avant de faire un choix définitif. Mais la tendance forte est à un départ du club lombard pour le Paris Saint-Germain.