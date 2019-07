PSG : Bonucci à Paris, un bug à cause de Buffon ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Lié jusqu'en 2023 avec la Juventus, après son aller-retour à Milan, Leonardo Bonucci a été cité comme l'une des cibles possibles du Paris Saint-Germain pour venir renforcer la défense du club de la capitale lors de ce mercato. Agé de 32 ans, l'international italien a de l'expérience, et il connaît bien Leonardo, deux atouts qui pourraient donner un peu de poids à ces rumeurs qui circulent en Italie. Mais pour Alessandro Canovi, spécialiste transalpin du mercato, un élément a probablement tué dans l'oeuf la possibilité de voir Leonardo Bonucci sous le maillot du PSG en 2019-2020.

Et Alessandro Canovi d'en dire plus. « Je pense que la priorité pour le Paris SG est un défenseur, même si beaucoup de choses vont dépendre de la vente ou non de Neymar. Bonucci au PSG ? Après l'expérience de Buffon, je serais stupéfait », avoue le journaliste italien, qui estime que le court passage de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain et son retour à la Juventus ne plaident pas en faveur du club de la capitale. Reste tout de même à savoir si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont réellement eu l'intention de faire venir le défenseur italien de la Juventus. Car pour l'instant le PSG semble surtout miser sur de jeunes joueurs et Bonucci n'est pas réellement dans ce profil.