PSG : Bodmer réveille brutalement Kimpembe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a fait un énorme pas vers le titre samedi soir en battant le RC Lens en Ligue 1 au Parc des Princes. A la fin de la rencontre, l'attitude de Presnel Kimpembe n'a en revanche pas plu à tout le monde.

Le PSG n'est plus qu'à quelques semaines de décrocher le 11e titre de son histoire en Ligue 1. Le club de la capitale a fait un grand pas vers le Graal en battant Lens samedi soir. De quoi redonner un peu de sérénité à un groupe peu sûr de lui et à un coach dans la tourmente. Mais une polémique en chasse vite une autre au PSG et c'est désormais à Presnel Kimpembe de faire parler de lui. En cause ? Son comportement à la fin de PSG-Lens, alors que le champion du monde 2018 a chambré les Sang et Or en lançant un 'On les a chicotés'. Une attitude pas très bien perçue que ce soit par les fans lensois ou même parisiens. Mathieu Bodmer pense aussi que Kimpembe aurait pu s'en passer...

Kimpembe, le moment de solitude

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PRESNEL KIMPEMBE (@kimpembe3)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet et remis en place le défenseur du PSG. « Lens, c'est leur façon de célébrer et leur cri de guerre. Le PSG n'a pas de façon de célébrer, la preuve. Que les joueurs gagnent ou perdent, ils rentrent aux vestiaires. Kimpembe veut réveiller les autres mais il est tout seul. Il est passé pour un c** malheureusement pour lui. Y'a personne qui le suit. Ce n'est pas une question d'argent. Le PSG était stressé avant de jouer Lens parce qu'ils en avaient pris une bonne au match aller. La façon dont s'est fait, c'est mal fait parce que le chambrage en tant que tel, ça ne me dérange pas. Presnel était tout seul et à 60 mètres des tribunes. Les joueurs et les fans n'ont pas compris. C'est malaisant », a notamment indiqué Mathieu Bodmer, qui aurait aimé que le Parisien réalise que son comportement n'était pas le plus adéquat. Pour rappel, Kimpembe est forfait pour le reste de la saison après une grave blessure à un tendon d'Achille.