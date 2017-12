PSG : Bingo ! Devinez qui prolonge encore à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après avoir affiché la volonté de quitter le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone au début du mercato, Marco Verratti va prolonger avec l’actuel leader de la Ligue 1.

En effet, L’Equipe annonce ce mardi que l’international italien a trouvé un accord avec ses dirigeants pour un nouveau contrat de 5 ans (jusqu’en 2022). Désormais représenté par Mino Raiola (et non plus par Donato Di Campli), le natif de Pescara va voir ses émoluments augmenter de manière significative.

Le milieu de terrain du PSG touchera désormais 12ME par an dans la capitale. « Le nouveau contrat serait même signé » indique le quotidien national qui ajoute que « l’officialisation ne devrait intervenir qu’en 2018 » après la trêve hivernale. Une (nouvelle) prolongation de contrat et une revalorisation salariale qui devrait consoler Marco Verratti après l’élimination de l’Italie pour le Mondial 2018. D’autant que « petit hibou » sera désormais l’un des joueurs les mieux payés du club parisien avec Cavani, Mbappé, Neymar, Di Maria et Thiago Silva.