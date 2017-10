PSG : Betclic chambre le PSG, la réaction des supporters lui fait très mal

Dans : PSG, Ligue 1.

Certains opérateurs de paris en ligne pratiquent l'humour sur les réseaux sociaux, mais parfois cela fait plouf. Ce week-end, après la victoire du PSG contre Bordeaux (6-2), le responsable du compte Twitter de Betclic a fait un parallèle avec le 6-1 encaissé par Paris en Ligue des champions à Barcelone. Une remarque qui a mis en furie les supporters du PSG, lesquels ont multiplié les réponses à cet opérateur en montrant qu'ils avaient décidé de résilier leur compte, tandis que cette opération étaient relayées par des influenceurs proches du Paris SG, lesquels appelaient au boycott.

Forcément, les sites concurrents sont entrés dans la danse en faisant avec malice les yeux doux aux fans du Paris SG. Betlic a tenté de corriger le tir avec ce message : « Le CM d'hier est Bordelais et fan de Sagnol.... On va le garder, il est quand même sympa. Par contre on attend vos CV supporters parisiens. » Compte tenu des réponses, il n'est pas certain que les supporters du PSG soient calmés.