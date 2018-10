PSG : Bertrand Latour attaque le PSG et détruit l'OM et l'OL en passant

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Europa League, OM, OL, Bordeaux, Rennes.

Participant à un débat sur la chaîne L'Equipe sur le Paris Saint-Germain, Bertrand Latour a émis des doutes sur le réel niveau du club de la capitale. Et pour appuyer sa démonstration, le journaliste a laminé au passage Marseille, Lyon, Rennes et Bordeaux qui n'avaient rien demandé. Pour Bertrand Latour, se fier aux performances du PSG en Ligue 1 pour juger de son niveau européen est une grossière erreur.

« L’équipe la plus impressionnante en Europe actuellement ? Non, je ne crois pas qu’on puisse dire cela. C’est une des très bonnes équipes européennes comme depuis plusieurs saisons, mais qu’est-ce qu’ils ont fait pour qu’on puisse considérer que c’est la plus impressionnante ? Pas grand-chose. Ils dominent un championnat mineur en Europe, et je dis cela en regardant les résultats des clubs français en Europe. On a vu Rennes se faire taper par la très grande équipe d’Astana, j’ai vu l’OM perdre contre Francfort qui est champion d’Allemagne chaque année, j’ai vu Bordeaux perdre à domicile contre Copenhague qui est une terreur en Europe....Lyon a fait l’exploit à City, mais est incapable de battre une équipe ukrainienne. Le Barça est confronté à de grandes équipes dans son championnat. Le PSG a raté son match contre Liverpool, ce qui était son premier rendez-vous et je les attends contre Naples et au retour contre Liverpool. On verra à la fin, car généralement on sait comment ça se termine pour le PSG », a fait remarquer Bertrand Latour, persuadé que le PSG ne passera pas le printemps au chaud en Coupe d'Europe, comme chaque année.