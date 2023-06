PSG ‍: Bernardo Silva au coeur d'une guerre entre l'Arabie saoudite et le Qatar

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Bernardo Silva sort d'une année extraordinaire avec Manchester City, avec comme Graal ultime, le gain de la Ligue des champions. Sur le départ, le Portugais réfléchit encore à la suite à donner à sa carrière.

Manchester City a glané un triplé historique la saison passée en raflant la Coupe d'Angleterre, la Premier League et la Ligue des champions. Grand artisan de ces prouesses, Bernardo Silva souhaite néanmoins quitter les Skyblues. A 28 ans, l'ancien de Monaco ne manquera pas de propositions. Déjà, Manchester City ne veut pas le perdre et pourrait lui proposer un nouveau contrat plus lucratif. Ensuite, le Barça et le PSG sont également prêts à sauter sur l'occasion. Le club de la capitale en a même fait l'un des ses principaux objectifs cet été sur le marché des transferts. Mais voilà, depuis quelques mois maintenant, un nouveau pays vient mettre son grain de sel dans le mercato : l'Arabie saoudite.

Bernardo Silva, le Qatar concurrencé

Le pays de la péninsule arabique voit les choses en grand et se montre bien décidé à sortir les millions, voire les milliards pour recruter les meilleurs joueurs évoluant en Europe. Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo et celle de Karim Benzema, la voie est ouverte. Selon les informations de David Ornstein, Bernardo Silva a récemment reçu une offre saoudienne très lucrative. Des discussions ont même lieu avec Jorge Mendes sur les contours d'un futur contrat et salaire. Le journaliste affirme que le milieu de terrain de 28 ans favorise toujours un transfert en Europe mais qu'il envisage désormais toutes les options. Voilà une nouvelle épine dans le pied du PSG lors de ce mercato. Bernardo Silva, actuellement en sélection, devrait prochainement annoncer son choix. Reste à savoir si le PSG pourrait lutter financièrement avec l'Arabie saoudite. La balle est dans le camp du Qatar et de Luis Campos.