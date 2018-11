PSG : Bernardo Silva a trouvé plus fort que Mbappé, ça va surprendre

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

Ancien partenaire de Kylian Mbappé à Monaco, Bernardo Silva a partagé de grandes émotions avec le natif de Bondy, remportant notamment le championnat de France en 2017 à ses côtés. Néanmoins, l’international portugais désormais à Manchester City a trouvé des joueurs aussi forts que le Français en Angleterre, selon lui. Interrogé par Sport 360, le gaucher qui a enchanté la Ligue 1 a osé comparer Kylian Mbappé à… Raheem Strling et à Leroy Sané. Deux joueurs pourtant bien loin d’avoir les statistiques et les références de Kylian Mbappé, lequel a seulement 19 ans.

« Kylian était un joueur fantastique pour nous et il va sans dire qu’il fait maintenant un excellent travail au PSG et à l’équipe nationale de France. Mbappé est fantastique, mais à Manchester City, il y a aussi deux grands joueurs aussi forts, Raheem (Sterling) et Leroy (Sane), qui figurent parmi les meilleurs joueurs de la Premier League. C'est fantastique de les avoir à disposition. Ils se donnent des objectifs, travaillent dur pour l'équipe et créent des opportunités » a expliqué Bernardo Silva. Autant dire que les supporters du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France auront certainement du mal à être d’accord avec le Portugais, tant un écart semble exister entre Kylian Mbappé et les deux joueurs de Manchester City en question, malgré leur talent indéniable.