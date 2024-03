PSG ‍: Beraldo est trop fort, le Brésil craque pour lui

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Brésil disputera deux rencontres amicales de prestige face à l'Angleterre puis l'Espagne fin mars. Pour ce rassemblement, le sélectionneur de la Seleçao, Dorival Júnior, a décidé de convoquer Lucas Beraldo.

De nouvelles rencontres internationales auront lieu fin mars. Le Brésil, en totale reconstruction, aura deux matchs à disputer face à l'Angleterre (23 mars) et l'Espagne (26 mars). De quoi espérer montrer une belle image malgré des absences de marque, comme celles de Neymar, Ederson ou encore Marquinhos. Le nouveau sélectionneur, Dorival Júnior, veut faire des tests et n'a pas hésité à convoquer Lucas Beraldo, qui enchaine avec le PSG depuis quelques semaines. L'ancien de Sao Paulo devrait connaitre sa ou ses premières sélections avec son pays, les trois autres centraux appelés étant Gabriel Magalhães (Arsenal), Fabrício Bruno (Flamengo) et Murilo (Palmeiras).

Beraldo, l'avenir s'annonce radieux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Beraldo🇧🇷 (@lberaldo_)

Lucas Beraldo est déjà très apprécié pour sa qualité de relance par Luis Enrique. De quoi donner des idées à Dorival Junior pour l'avenir. Malheureusement pour l'ancien de Sao Paulo, il ne pourra pas fêter sa première cap avec comme partenaire en défense, son idole Marquinhos. Ce dernier est blessé et la durée de son indisponibilité commence à inquiéter le PSG. Contre l'Angleterre et l'Espagne, Beraldo ne manquera pas de travail si son sélectionneur fait appel à lui. « Ce sont des athlètes qui étaient déjà surveillés et qui sont en mesure de se battre directement pour une place dans ces deux premiers matchs amicaux », a précisé Dorival Junior sur les joueurs récemment appelés. Luis Enrique devrait garder aussi un oeil sur ses performances. L'Espagnol n'avait pas hésité à lui faire confiance face à la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des champions et tout porte à croire qu'il en fera de même pour le prochain tour. A 20 ans, les choses vont vite pour le défenseur central, qui va devoir gérer la forte pression qui pèse déjà sur ses épaules. Mais que ce soit au PSG et désormais au Brésil, la confiance qui lui est accordée est forte.