PSG ‍: Barcola et ses cheveux, Riolo est fou de rage

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a fait qu'une bouchée de Montpellier ce dimanche soir en Ligue 1. Bradley Barcola n'aura pas brillé et Daniel Riolo n'a pas manqué de le souligner.

A Paris, tout va bien depuis quelques semaines. Le PSG écrase la Ligue 1, sera présent en demi-finales de la Coupe de France et pourrait en faire autant en Ligue des champions en cas d'élimination du Barça en quarts de finale. Pour cela, Luis Enrique devra pouvoir compter sur toutes ses forces vives. Bradley Barcola en fait partie. L'ancien de l'OL a néanmoins plus de mal à tirer son épingle du jeu depuis quelques semaines. Daniel Riolo ne perd d'ailleurs jamais une occasion de le critiquer et de le rabaisser. Ces dernières heures, il a trouvé un nouveau problème chez l'ancien de l'Olympique Lyonnais : sa coupe de cheveux.

Barcola, ses cheveux accusés !

Nouvel argument de Riolo concernant le niveau moyen de Barcola



Accrochez-vous mdr pic.twitter.com/DRcY79mdS1 — ehdoss-sama (@ehdoss) March 18, 2024

Selon le consultant, difficile pour Barcola d'être au niveau avec ses locks qui le gênent : « On me fera pas croire qu’un joueur peut être performant à très haut niveau avec les trucs qui lui tombent sur la tronche. Qu’on ne me dise pas que ça ne gêne pas. Ils ont tous les cheveux attachés ceux qui ont ça, pas qui tombent devant les yeux et qui frappent le visage quand ils courent. Cette fantaisie là, je n’y crois pas. Moi, je suis entraîneur, je lui dis : Tu peux pas jouer avec ça ». De quoi bien évidemment faire réagir au vu de l'analyse quelque peu décalée de Daniel Riolo, accusé de s'en prendre trop gratuitement à certains joueurs du PSG et notamment de Bradley Barcola qu'il avait déjà surnommé Bambi...et pas Samson, ce personnage de la mythologie connu pour avoir toute sa force dans ses cheveux.

Avec ses cheveux, et pour sa première saison dans la capitale, Barcola a déjà claqué trois buts pour six passes décisives délivrées. Il s'est petit à petit imposé comme une valeur sûre pour Luis Enrique et aura encore pas mal de temps de jeu d'ici à la fin de saison. Lors du prochain exercice, sans Mbappé, il devra assumer la pression autour de lui, et Daniel Riolo aura son coiffeur à l'oeil.