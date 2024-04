PSG-Barça ‍: Kylian Mbappé décidera du vainqueur ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi, le PSG reçoit le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, et il est très difficile de détacher un favori pour ce choc qui s’annonce passionnant et indécis.

Invaincu depuis plus de quatre mois, le Paris Saint-Germain se présente avec le plein de confiance et de certitudes face au FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le problème, c’est que le club catalan est dans une situation similaire. L’équipe de Xavi n’a plus perdu depuis le 27 janvier et a retrouvé de l’allant avec des joueurs tels que Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Robert Lewandowski ou encore Ilkay Gündogan. De toute évidence, la double confrontation entre le Barça et le PSG sera indécise, équilibrée et sans doute passionnante à suivre. Au micro de RMC, il a été demandé à Daniel Riolo de se mouiller un peu et de donner son favori pour cette rencontre.

🎙️ 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗘𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 : « 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑙, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠-𝑚𝑒̂𝑚𝑒. »



💬 Luis Enrique se confie à quelques jours de la double confrontation face au FC Barcelone ! ✨🏆 pic.twitter.com/bcUrfrgZiZ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2024

Mais pour une fois, l’éditorialiste de l’After Foot n’a pas d’avis tranché et estime que c’est du 50-50 entre le champion de France en titre et le champion d’Espagne en titre. « Vu le peu d’informations qu’on a sur le PSG et même sur le Barça - capable de très bien jouer mais de présenter des failles - j’ai envie de dire que c’est du 50-50. On a très peu de certitudes historiquement sur un PSG qui part à 50-50 dans un face à face. Techniquement et tactiquement, on est vraiment dans l’inconnu. Un point positif, c’est l’état d’esprit. J’ai envie de croire que ça a un peu changé par rapport à ces dernières années » a lancé le journaliste sur les ondes de RMC avant de poursuivre.

PSG - Barcelone, Daniel Riolo ne détache aucun favori

« Il y a eu un bon travail de fait grâce au renouvellement de l’effectif, on a insufflé quelque chose de nouveau et Luis Enrique y est certainement pour beaucoup, même si l’état d’esprit de l’année de Tuchel était excellent aussi, tout comme avec Mauricio Pochettino, malgré ses limites. Si le Barça est plus fort, ils gagneront mais le PSG a toutes ses chances. Xavi et Luis Enrique, ce n’est pas la même manière de jouer. S’ils veulent avoir le ballon – parce que c’est plus dans l’ADN du Barça – je pense que c’est en phase de transition que le PSG sera le plus dangereux. Évidemment que Mbappé doit être fort et que ça passera par lui si le PSG gagne » a analysé Daniel Riolo, qui n’arrive pas à détacher un favori dans cette rencontre que tout le monde attend avec impatience. Rendez-vous mercredi à 21 heures pour le match aller au Parc des Princes, mais nul doute qu’à l’issue de cette première manche, l’incertitude et le suspense sera encore au rendez-vous dans l’optique du match retour une semaine plus tard.