Trop léger dans tous les domaines, le PSG n’a pas fait le poids face à Arsenal mardi soir (2-0). Les choix de Luis Enrique, et notamment la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé pour ce choc, n’ont pas aidé le club de la capitale selon Daniel Riolo, très remonté contre le coach espagnol.

Les saisons se suivent et, pour l’instant, se ressemblent pour Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Incapable de gagner le moindre match à l’extérieur lors de la phase de groupes en 2023-2024, l’entraîneur espagnol a entamé sa seconde campagne européenne à Paris de la même façon. Vainqueur de Gérone à domicile il y a deux semaines, le PSG est tombé en toute logique à Arsenal mardi soir. Beaucoup trop léger dans tous les domaines et notamment en attaque, Paris n’a jamais semblé en mesure de tenir tête aux Gunners malgré quelques occasions franches comme le poteau de Nuno Mendes et la barre de Joao Neves. Déjà orpheline de Kylian Mbappé, l’attaque du PSG était cette fois privée d’Ousmane Dembélé en raison d’un choix de Luis Enrique.

Une décision contestable qui a provoqué la furie de Daniel Riolo sur les ondes de RMC après la défaite subie par le Paris SG en terres londoniennes. « Quand tu vois le PSG, ton attaque face à Arsenal est menée par Bambi et Panpan. On avait Bambi qui a grandi un peu depuis le temps et qui est quasiment adulte, qui a progressé. On avait un jeune, qui progresse petit à petit mais comme tu as fais la police (en écartant Dembélé), en plus tu avais Panpan de l’autre côté. Doué arrive dans ce match et il prend l’eau, il est noyé dans le lac le pauvre ! Il est noyé le petit lapin ! On a parlé à des gens dans le club, on sait très bien qu’il ne s’est rien passé de grave entre Luis Enrique et Dembélé. Dembélé est l’un de tes meilleurs joueurs, malgré tous les défauts qu’il a » a d’abord pesté le journaliste de l’After Foot, avant de poursuivre.

Daniel Riolo sort la sulfateuse avec Luis Enrique

« Ce n’est pas un match couperet, mais arrête de croire que tu es supérieur à tout le monde. A chaque fois que Luis Enrique a voulu faire le magicien en sortant un truc de son chapeau, il n’a y a rien eu de bon. Newcastle, Dortmund, Arsenal… A chaque fois qu’il a voulu faire le magicien, il s’est transformé en Garcimore. Qui nous dit que l’équipe du PSG est meilleure que l’année dernière ? Luis Enrique et la moitié des consultants ! Tout le monde nous vend l’idée que le PSG est plus fort. J’entends ça depuis mi-août, mais d’où le collectif parisien est meilleur que la saison dernière ? » s’est interrogé Daniel Riolo, qui se demande où le PSG va bien pouvoir aller avec une attaque très tendre composée de joueurs comme Barcola et Doué, qu’il compare à « Bambi et Panpan » pour leur côté encore trop gentil en Ligue des Champions malgré un talent indéniable.

Luis Enrique espère que les pépites de son effectif grandiront vite pour mener le PSG vers des victoires futures mais pour Daniel Riolo, chafouin après cette défaite, il n’y a finalement pas grand chose à attendre de cet effectif. Surtout si pour ce genre de choc au sommet, l'ancien sélectionneur de la Roja fait le choix d'écarter ses meilleurs éléments et qui plus est, ceux qui sont le plus expérimentés, comme Dembélé.