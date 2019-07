PSG : Bale et 90ME, l'offre du Real Madrid pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dimanche, le quotidien The Independent avait affirmé que le Real Madrid s'apprêtait à proposer un deal au Paris Saint-Germain afin de faire venir Neymar Jr à la Maison Blanche. Et ce lundi, le Mundo Deportivo emboîte le pas de son confrère anglais en précisant que la dernière offre émise par Florentino Perez à son ami Nasser Al-Khelaifi était précisément de 90ME plus Gareth Bale, une proposition qui date de deux semaines, alors que dans un premier temps le Real Madrid offrait Gareth Bale ou James Rodriguez plus 90ME toujours pour Neymar. Et c'est bien évidemment Pini Zahavi qui serait à la manoeuvre dans ce dossier, même si la star brésilienne du PSG privilégie toujours un retour au FC Barcelone et l'a fait savoir au super-agent.

Seul problème, le Barça ne veut pas mettre le moindre euro dans ce transfert de Neymar, et ne propose que des joueurs en échange, ce que le Paris SG refuse totalement d'envisager. La situation étant à l'arrêt entre le club de la capitale et le FC Barcelone, Neymar ne dira pas non à une signature au Real Madrid, mais reste à savoir si l'Emir du Qatar, seul décideur final dans ce dossier acceptera une offre offrant Gareth Bale plus 90ME qui n'est clairement pas l'affaire du siècle pour le PSG. Mais à ce stade du mercato, tout est possible, et surtout que Neymar reste une saison de plus au Paris Sains-Germain faute d'une vraie proposition sérieuse.