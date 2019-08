PSG : Aurier à Paris, la rumeur bidon devient une information

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Depuis la fin du mercato anglais, une drôle de rumeur revient avec insistance et elle concerne le Paris Saint-Germain.

En effet d’après plusieurs médias britanniques, le club de la capitale songe sérieusement à rapatrier Serge Aurier, vendu à Tottenham il y a deux ans contre 25 ME. Malgré le départ de Trippier à l’Atlético de Madrid, l’Ivoirien est toujours dans une impasse chez les Spurs, où Mauricio Pochettino lui préfère dorénavant le jeune Kyle Walker-Peters. Un départ semble donc toujours d’actualité…

Et désormais, c’est au tour de L’Equipe, dont les informations sont généralement plus fiables que celles de la presse britannique, d’évoquer l’intérêt de Leonardo pour Serge Aurier. « Il y a environ 3 semaines, le directeur sportif parisien et le latéral de Tottenham ont échangé au téléphone. Une discussion d’une dizaine de minutes où il fut question de l’avenir de l’international ivoirien. Cela ne fait pas d’Aurier un objectif prioritaire, surtout que Thomas Meunier n’a pas trouvé de solution en Premier League. Mais l’idée dans cette conversation, a été évoquée » indique le média, pour qui Serge Aurier pourrait être relancé par Paris en cas de départ de Meunier ou plus surprenant, de Dagba ou Kehrer.