PSG : Aubameyang, le plan B à 38 ME de Leonardo !

Dans : PSG.

Le mercato n'a pas encore débuté que déjà, le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts. Le club parisien souhaite notamment recruter définitivement Mauro Icardi.

Pour rappel, l’international argentin de 26 ans est prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Mais dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo, il n’est pas envisageable de payer les 70 ME initialement convenus afin de recruter le Nerazzurri en raison de la crise sanitaire. Les négociations sont donc en cours sur la base d’un transfert à 50 ME plus 10 ME en option. Mais pour l’heure, les dirigeants milanais se montrent inflexibles et le transfert de Mauro Icardi est donc menacé. Si le deal venait à tomber à l’eau, alors le PSG devrait impérativement actionner un plan B. Il pourrait se nommer Edinson Cavani, en fin de contrat et qui pourrait se voir proposer une prolongation de contrat.

Mais à en croire les informations obtenues par Todofichajes, Leonardo privilégie une piste plus jeune et moins coûteuse en termes de salaire. C’est ainsi que le média espagnol affirme que le Paris Saint-Germain a établi le contact avec l’entourage de Pierre-Emerick Aubameyang dans le cadre d’un potentiel transfert lors du prochain mercato. Capitaine d’Arsenal après la nomination de Mikel Arteta, le Gabonais souhaite disputer la Ligue des Champions et par conséquent, a de grandes chances de quitter les Gunners. S’il accorde sa préférence à un transfert au Real Madrid ou à Barcelone, l’ancien buteur de l’ASSE ne sera évidemment pas insensible à un appel du Paris Saint-Germain, qui serait prêt à miser jusqu’à 38 ME pour le recruter. Un tarif qui a de grandes chances de convenir à Arsenal puisque le natif de Laval sera en fin de contrat dans un an, et n’a visiblement pas l’intention de prolonger l’aventure à l’Emirates Stadium. Le gros coup du mercato estival, il est peut-être là pour le PSG…