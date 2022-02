PSG : Sergio Ramos, une décision dramatique déjà prise ?

Dans : PSG.

Sergio Ramos vit une saison cauchemardesque au PSG, le défenseur de 35 ans enchaînant les blessures. Du côté de Paris, on est très inquiet et on se prépare au pire.

C’était une belle histoire, et elle est en train de tourner au cauchemar pour Sergio Ramos. En décembre dernier, le Real Madrid s’était placé sur la route du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, et cela offrait au légendaire défenseur espagnol, enfant chéri de Santiago-Bernabeu, de venir saluer les supporters qui n’avaient pas eu l’occasion de le faire l’an dernier, ne sachant pas que le footballeur n’allait pas renouveler son contrat avec les Merengue. Mais depuis des mois, rien ne se passe comme prévu pour le joueur de 35 ans. Plombé par les blessures, Sergio Ramos n’est même pas un intermittent du spectacle au Parc des Princes, puisqu’il n’aura été titulaire qu’une fois devant le public parisien, c’était contre Reims le 23 janvier dernier, et qui a été suivi d’un souci au mollet. Pour être précis, depuis sa signature, libre, au PSG, l’international espagnol n’a joué que 238 minutes, sa saison commençant le 28 novembre à Saint-Etienne, pour s’arrêter aussitôt suite à un souci musculaire. Forfait à l’aller contre le Real Madrid, les chances de le voir dans deux semaines à Bernabeu pour la rencontre retour sont quasi nulles. Mais le pire n’est même pas exclu.

Sergio Ramos a joué 238 minutes avec le PSG

Tandis que certains estiment qu’il y avait des doutes sur la suite de la carrière de Sergio Ramos avant même qu’il ne signe au Paris Saint-Germain, Alain Roche estime ce mercredi dans Le Parisien que la saison est probablement déjà terminée pour le défenseur, sans même parler de la suite puisqu’il a encore un an de contrat avec le club de la capitale. « Il n’a disputé aucun grand match, pas un seul de Ligue des champions. C’est triste. On se réjouissait de l’avoir chez nous. C’est un pari raté. Il faut désormais croire au miracle. Son corps ne suit plus. Il n’a pas été avare d’efforts durant toute sa carrière. Il a tellement donné. Pour moi, sa saison est terminée. Il va jouer quand ? S’il fait deux matchs et qu’il se blesse à nouveau, on fait comment ? Oui, c’est inquiétant », avoue l’ancien joueur du PSG, qui ne voit pas comment Sergio Ramos va pouvoir se sortir de cette grosse galère physique. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain ne communiquera pas précisément sur ce sujet, mais les rumeurs circulent depuis des semaines sur ces problèmes.

Il y a un mois, Philippe Goguet, journaliste de Culture PSG très bien informé, était interrogé sur les absences répétées de Sergio Ramos depuis qu’il a signé à Paris, et sur le silence du club. Et sa réponse avait fait froid dans le dos. « Tu ne vas pas dire publiquement qu'un mec que t'as signé pour 2 ans à 12M par est cramé (c'est le cas) Pochettino va continuer de dire qu'il faut être patient blablabla, il sait très bien ne rien dire », avait expliqué le spécialiste du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne s'expriment sur ce sujet forcément ennuyeux, même si durant le dernier mercato d'hiver une rumeur avait circulé sur une possible rupture à l'amiable. Mais cela ne s'est pas concrétisé, et quoi qu'il arrive on voit mal comment les choses pourraient s'arranger, Mauricio Pochettino ayant visiblement bien compris qu'il devra faire sans le défenseur central le plus titré de la planète.