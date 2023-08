PSG ‍: Au Portugal Saint-Germain, Gonçalo Ramos se sent chez lui

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Gonçalo Ramos a quitté Benfica pour devenir le nouvel attaquant du PSG. Un transfert à 80 millions d'euros qui ravit le joueur portugais. Ses premières paroles à Paris confirment que l'environnement lusophone du club parisien facilite beaucoup son intégration.

Le PSG a enfin trouvé l'heureux élu au poste d'avant-centre : Gonçalo Ramos. Après avoir voulu recruter Harry Kane, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic ou encore Randal Kolo Muani, le club parisien a jeté son dévolu sur l'attaquant de Benfica. Ce n'était pas le premier choix du PSG mais Ramos n'en a cure. Le Portugais est heureux de ce transfert qui lui permet de franchir un cap certain dans sa carrière. Au PSG, il rejoint un club candidat au titre européen en fin de saison. Mais, au-delà de l'ambition personnelle, Gonçalo Ramos a aussi rejoint le PSG pour son environnement, lequel apparaît familier de ce qu'il connaissait à Benfica.

Gonçalo Ramos déjà chouchouté par les Portugais du PSG

C'est ce que l'attaquant a révélé aux médias du club lors de sa première interview publiée ce mardi. « Je connais un peu le club parce que j’en parle avec mes coéquipiers portugais, Nuno, Vitinha et Danilo. Nous parlons de nos clubs entre nous, mais nous n’avons eu que quelques conversations. Cela a joué un rôle important dans mon choix. Ils sont à l’aise, ils aiment beaucoup le club et se sentent bien ici. C’est une étape importante pour moi et j’ai des coéquipiers portugais qui vont m’aider à m’intégrer. Il y a aussi plusieurs Brésiliens qui parlent la même langue. Ils m’aideront aussi », a t-il indiqué à PSGTV.

De quoi lui enlever un peu de pression alors que sa copine et ses parents viendront aussi avec lui dans la capitale française. Ainsi, Gonçalo Ramos entend bien performer de suite à Paris. « C’est une nouvelle expérience, mais c’est un rêve et nous sommes ici pour embrasser ce nouvel objectif. D’abord collectivement, en essayant de gagner tous les trophées possibles et individuellement, en aidant le plus possible en marquant avec de la constance et du travail. […] Je pense que je suis un joueur qui lit très bien le jeu, à chaque instant du match, je peux marquer des buts, mais en même temps, je peux aussi m’adapter à mes coéquipiers niveau jeu ou mouvements. Je pense être un joueur qui s’adapte parfaitement à tous les instants du match. Cela fait partie de mon style de jeu, d’être un joueur qui travaille dur pour l’équipe, qui n’abandonne pas et qui donne toujours tout à chaque instant », a décrypté le joueur prêt à succéder à Pauleta au panthéon des grands attaquants lusitaniens du PSG et de la Ligue 1.