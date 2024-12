PSG ‍: Asensio éjecté en janvier, la bombe de Luis Enrique

Dans : PSG.

Nouvelle victime de Luis Enrique et, surtout, de ses propres prestations insipides, Marco Asensio devrait probablement quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal.

Hormis un excellent match face à Angers (trois passes décisives dans la même rencontre) le 9 novembre dernier, Marco Asensio enfile plus de perles que de bonnes prestations cette saison. Le joueur qui rayonnait avec le maillot du Real Madrid n’est aujourd’hui que l’ombre de lui-même. On ne peut d’ailleurs pas dire qu’il n’ait pas eu sa chance. Luis Enrique l’a régulièrement sollicité cette saison en lui attribuant un rôle de faux neuf pendant la longue blessure de Gonçalo Ramos.

Depuis le retour du Portugais pour le déplacement du PSG à Salzbourg, Asensio n’a pas glané une seule petite minute. Luis Enrique a d’ailleurs décidé de lui envoyer un message très clair en ne le convoquant pas pour le déplacement à Lens dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Le mercato hivernal prochain risque d’être celui de son départ.

Marco Asensio poussé dehors

C’est la bombe de la journée. Marco Asensio ne participera pas à la rencontre importante face au RC Lens ce dimanche 22 décembre. Après trois matchs consécutifs passés sur le banc des remplaçants sans entrer une seule fois en jeu, l’Espagnol n’aura même pas la chance d’espérer pouvoir disputer ce match de Coupe de France. Il rejoint Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sur le banc des bannis. Pour le journal AS, il ne fait désormais plus aucun doute que le PSG veut se séparer de Marco Asensio dès l’hiver prochain.

Le Majorquin ne justifie pas, via ses prestations avec le maillot parisien, la confiance qui lui a été accordée. Sixième plus gros salaire du Paris Saint-Germain avec près de 15 millions d’euros par an, Marco Asensio coûte beaucoup trop cher pour son rendement sportif. Malgré tout, il espère pouvoir inverser la tendance en saisissant une seconde chance. Reste à savoir si la direction parisienne est prête à lui accorder.