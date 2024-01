PSG ‍: Asensio au top en 2024, Luis Enrique n'y croit pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG a réalisé une belle affaire sur le plan financier en récupérant Marco Asensio pour zéro euro puisque l’international espagnol était en fin de contrat avec le Real Madrid.

Titulaire en tout début de saison avec le Paris Saint-Germain, Marco Asensio a inscrit deux buts en championnat en évoluant dans une position d’avant-centre. Luis Enrique pensait tenir son trio offensif avec Kylian Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite et l’ancien joueur du Real Madrid dans l’axe. Mais une blessure a éloigné Marco Asensio des terrains durant de longues semaines. Résultat des courses, le bilan du joueur de la Roja à mi-saison est famélique : 6 matchs de Ligue 1, deux buts et une passe décisive.

Le Paris SG attendra beaucoup plus de son joueur expérimenté (3 victoires en Ligue des Champions) après la trêve hivernale. Dans son édition du jour, L’Equipe indique que Luis Enrique perçoit quasiment exclusivement Marco Asensio comme un avant-centre. L’attaquant espagnol n’a pas les qualités de vitesse que l’entraîneur du PSG souhaite avoir pour ses joueurs de côté et vu qu’il a fait de Kylian Mbappé son avant-centre avant Noël, les chances de Marco Asensio de débuter les matchs sont très faibles.

En concurrence directe avec le capitaine de l’Equipe de France, l’ancien milieu offensif du Real Madrid pourrait toutefois retrouver du temps de jeu en 2024 car le staff parisien n’a pas voulu prendre de risque avec son retour. La prudence est toutefois de mise comme si au PSG, on ne croyait pas plus que cela au retour au top de Marco Asensio. « Ses belles prestations de l'été ne sont pas une garantie pour celui qui, au Real, a laissé le souvenir d'un joueur n'ayant jamais confirmé au plus haut niveau avec régularité » écrit ainsi le journaliste José Barroso, ce qui illustre un certain manque de confiance de Luis Enrique vis-à-vis de son attaquant espagnol. Mais au vu des difficultés rencontrées par Paris dans son animation offensive avant Noël, rien ne dit que Luis Enrique ne retentera pas de mettre Kylian Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite et de nouveau Marco Asensio en pointe. La formule gagnante pour le PSG en 2024 ?