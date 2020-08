PSG : Thomas Tuchel craque contre un journaliste

Dans : PSG.

Très heureux de la victoire du PSG en finale de la Coupe de la Ligue, Thomas Tuchel n'a pas aimé qu'un journaliste vienne remettre en cause les performances de son équipe.

Après avoir montré de manière assez spectaculaire sa joie de voir le Paris Saint-Germain décrocher un quatrième trophée national cette saison, après la victoire de ses joueurs face à l’OL aux tirs au but, Thomas Tuchel est resté bouillant. Et il s’est étonné qu’en conférence de presse un journaliste lui demande si son équipe n’était pas veinarde de s’en sortir ainsi face à Lyon une semaine après la victoire délicate face à l’ASSE. Des propos qui ont fait sortir l’entraîneur du PSG de ses gonds, car pour Thomas Tuchel trop c’est trop. Le technicien allemand a alors rapidement fait comprendre à son interlocuteur que chaque victoire du Paris SG était toujours considérée comme normale.

Très agacé, Thomas Tuchel est a fait part de son mécontentement face à cela. « Oui, on a toujours de la chance. Vous pouvez écrire qu'on a seulement de la chance. C'est comme ça, pas la qualité, seulement la chance. Les difficultés dans le jeu ? Mais c'est le foot, c’est seulement le foot. Est-ce que, par exemple, vous savez le résultat de Liverpool à Barcelone ? Et après ils ont gagné la Ligue des champions. Montrez-moi une équipe qui joue chaque match en mettant quatre ou cinq buts, ce n'est pas possible. Mais pour moi c’est clair, vous trouvez toujours un point négatif. Il y a 99 points positifs mais voilà, on cherche le 100e, on doit trouver des problèmes et des choses. Voilà, il n'y a pas de problème, on a gagné. Et je ne vais pas m'excuser parce qu’on n’a pas encaissé de but depuis quelques matchs », a lancé un Thomas Tuchel clairement sur les nerfs.