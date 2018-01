PSG : Areola veut partir et la raison est évidente

Dans : PSG, Mercato.

Titulaire cette saison au poste de gardien de but, Alphonse Areola fait partie de ces rares jeunes du club qui ont su, grâce au travail, à la patience et à de nombreux prêts, se faire leur place au sein de l’équipe première. Toutefois, le gardien numéro 3 des Bleus ne fait pas encore l’unanimité, malgré une saison bien plus encourageante que la précédente. Et pour rêver encore plus grand la saison prochaine, les dirigeants franciliens envisagent clairement de recruter un portier confirmé sur le plan mondial l’été prochain.

En effet, c’est un véritable tour d’Europe des goals qui a débuté, avec des contacts ou des intérêts pour Oblak (Atletico Madrid), Courtois (Chelsea) ou De Gea (Manchester United). Une situation qui déplairait fortement à Areola, puisque selon Goal, le portier du PSG a mandaté ses agents pour lui trouver un nouveau point de chute lors de l’été 2018, un an avant la fin de son contrat. L’ancien gardien de Villarreal n’aimerait pas du tout constater les efforts de ses dirigeants pour recruter un joueur majeur à son poste, et aurait refusé toutes les éventuelles discussions pour une prolongation de contrat afin de marquer sa désapprobation envers la stratégie de ses dirigeants.