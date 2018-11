PSG : Areola envoyé sur le banc de touche, Tuchel a tranché

Dans : PSG, Ligue 1.

Fin de suspension pour Gianluigi Buffon en Ligue des Champions, et l’expérimenté italien va immédiatement en profiter. Thomas Tuchel a annoncé ce jeudi en conférence de presse que l’ancien dernier rempart de la Juventus va débuter les deux prochains gros matchs du Paris Saint-Germain, vendredi contre Lille et surtout mardi à Naples en Ligue des Champions. Alphonse Areola prendra place sur le banc de touche, puisque l’entraineur allemand a mis en avant les qualités sportives et humaines de son concurrent pour ces deux rencontres de taille.

« Il a un rôle très important, très important. Il a fait une grande carrière. Il a beaucoup d’expérience, c’est super important. Il a une approche du sport. Gigi parle avec tout le monde ici et fait partager son expérience. Il joue demain et aussi contre Naples », a prévenu un Thomas Tuchel qui connaît bien évidemment l’importance capitale d’avoir un joueur comme Buffon dans son effectif, et compte bien en profiter pour la rencontre couperet en Campanie.