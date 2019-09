PSG : Areola a tout à gagner en fuyant Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Dans les ultimes heures du mercato estival, le Paris Saint-Germain a validé le départ d’Alphonse Areola au Real Madrid.

Un choix unanimement salué par les fans franciliens, ravis d’accueillir Keylor Navas pour lui succéder. De son côté, l’international tricolore a mis les pieds dans un immense club, où il sera le remplaçant de Thibaut Courtois. Tout du moins durant les premières semaines. Car pour Raphaël Varane, qui connaît le club merengue par cœur, il n’est pas impossible que l’ancien du PSG fasse bouger les lignes au Real Madrid.

« On a échangé ensemble et il est très content de venir à Madrid. Il sera très bien accueilli et on va tenter de le mettre dans de bonnes dispositions. On ne sait pas ce qu'il peut se passer dans le foot, mais je connais ses qualités et je pense qu'il a ses cartes à jouer. J'espère qu'il va faire une belle saison avec nous. Il a conscience de là où il va mettre les pieds » a indiqué le défenseur français de 26 ans, transféré de Lens au Real Madrid en 2011. Et qui est intimement persuadé qu’Alphonse Areola a les moyens de chiper la place de numéro 1 à Thibaut Courtois dans la capitale espagnole.