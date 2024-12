PSG ‍: Après Dembélé, Barcola va au clash avec Luis Enrique ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Au PSG, la situation commence à se tendre. Plusieurs joueurs ne sont plus en adéquation avec les consignes données par Luis Enrique. C'est notamment le cas de Bradley Barcola.

Le PSG n'a pu faire mieux que match nul (1-1) face au FC Nantes ce samedi soir en Ligue 1. Une nouvelle contre-performance pour le club de la capitale, quelques jours après celle déjà vécue sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions. Luis Enrique se retrouve de plus en plus dans l'oeil du cyclone, lui dont les idées de jeu ne font plus l'unanimité. C'est le cas auprès des fans, des observateurs mais aussi de ses propres joueurs. Depuis quelques heures, de nombreuses informations sortent au sujet de tensions entre l'Espagnol et certains de ses éléments.

Barcola et Luis Enrique, le torchon brûle vraiment

Selon le compte bien renseigné Djamel sur X, c'est Ousmane Dembélé qui « n'adhère plus vraiment à la philosophie du coach ». Concernant Presnel Kimpembe, il n'aurait pas compris son éviction du groupe pour la réception du FC Nantes. Enfin, c'est Bradley Barcola qui n'en pourrait plus de la méthode Luis Enrique. Foot Mercato, via son journaliste Santi Aouna, précise ce dimanche soir que l'ancien de l'OL est « de plus en plus en décalage avec ce que lui demande son coach et exprime une frustration grandissante en interne ». Ce qui pose problème pour le meilleur buteur de la Ligue 1, c'est la rigidité dont fait preuve Luis Enrique, qui l'empêche de s'épanouir pleinement.

Le média rajoute que la prolongation de Barcola, qui était bien partie, est désormais mise en stand-by. Pour rappel, l'ailier français est encore sous contrat au PSG jusqu'en 2028. La direction francilienne va devoir rapidement rassurer son joueur, sous peine de le voir imaginer son avenir loin de la capitale. Un nouveau terrible désaveu pour le Paris Saint-Germain et son nouveau projet, décidément bien mis à mal. Et un coup de pression supplémentaire pour Luis Enrique, qui n'a plus vraiment le vent en poupe ces dernières semaines dans la capitale, même si sa prolongation de contrat, à lui, serait déjà signée.