Real-PSG : Anderson dévoile deux raisons de snober Mbappé

A deux jours du choc entre le PSG et le Real Madrid, plusieurs incertitudes demeurent dans le onze de départ d’Unai Emery.

Au poste de sentinelle bien évidemment, mais également au poste d’ailier droit. Qui de Kylian Mbappé ou d’Angel Di Maria sera titulaire face à Marcelo ? Chacun à son avis sur la question. Mais sur la forme du moment, c’est l’Argentin qui a l’avantage. C’est d’ailleurs pour cette raison que Sonny Anderson le titulariserait, d’autant plus qu’il s’agit de son ancien club en face. Le consultant de beIN SPORTS a par ailleurs expliqué qu’il titulariserait Lassana Diarra contre l’équipe de Zinedine Zidane.

« À mon avis, c'est Di Maria et Neymar qui vont jouer en attaque avec Cavani. Di Maria est sorti après le but marqué par Neymar. Mbappé sur la forme du moment est moins bien... Il a joué avant-centre contre Toulouse, mais on n'a pas vu d'énormes occasions alors que Di Maria a été passeur décisif. En forme et contre son ancien club, moi j'aligne Di Maria. Lass a joué une heure contre Toulouse et je ne l'ai pas trouvé à 100% physiquement, mais s'il a été pris par Paris c'est pour être prêt pour ce match contre le Real. Pour moi, les trois milieux de terrain seront Lass - Verratti – Rabiot » a expliqué l’ancien buteur de l’OL. Des choix qui ne devraient pas manquer de faire réagir…