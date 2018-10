PSG : Ambre Godillon a un avis musclé sur la décision de Thomas Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

La décision prise par Thomas Tuchel de laisser sur le banc Kylian Mbappé et Adrien Rabiot dimanche soir au coup d'envoi du match OM-PSG suscite de très nombreuses réactions, la plupart positives. Le coach allemand du Paris Saint-Germain ayant souhaité sanctionner deux joueurs coupables d'être arrivés en retard à sa causerie d'avant-match, son choix est tout de même relativement inédit. Sur Yahoo, Ambre Godillon a totalement validé la décision prise par Thomas Tuchel de taper du poing sur la table.

« Très clairement Thomas Tuchel a bien fait de se passer des services d’Adrien Rabiot et Kylian Mbappé. On a longtemps reproché à ses prédécesseurs de se plier au statut de ses joueurs, de ses titulaires, de ses cadres, ce que sont Rabiot et Mbappé. Pour une fois, cela fait du bien de voir un Thomas Tuchel qui s’impose en patron au Paris Saint-Germain, qui n’en a rien à faire des millions, du nom floqué sur le maillot et de l’enjeu de ce match. Parce que c’est très risqué de le faire dans un match aussi important qu’un match contre rival emblématique qu’est l’OM. Cela pouvait lui retomber dessus. Mais il a eu le courage de faire enfin passer l’institution, le club et le respect des règles avant le statut des joueurs. Il s’est montré attristé et touché par ce qu’on fait ses joueurs. Et moi-même sans l’attitude en dehors du terrain à Marseille, déjà ce qu’il s’était passé contre le Napoli, c’est à dire un Adrien Rabiot utra-nonchalant et un Kylian Mbappé vraiment pas concerné par les efforts exigés par son coach, ça aurait peut-être déjà mérité une sanction. C’est juste logique que Thomas Tuchel montre enfin qu’il est gentil, que la calinothérapie c’est bien sympa, mais qu'ici il y a des règles et on le respecte », a lancé Ambre Godillon, très sévère avec Kylian Mbappé et Adrien Rabiot.