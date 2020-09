PSG : Alessandro Florenzi débarque, l'énorme surprise du mercato

Dans : PSG.

Contraint de recruter un latéral droit afin de compenser le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain a trouvé son bonheur.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Leonardo a travaillé dans la plus grande discrétion pour dénicher le nouveau latéral droit du Paris Saint-Germain. En effet, c’est un joueur dont le nom n’a pas été évoqué une seule fois cet été qui s’apprête à poser ses valises dans la capitale française en la personne d’Alessandro Florenzi, l’expérimenté latéral droit de l’AS Roma (29 ans). Plombé par les blessures tout au long de sa carrière, l’international italien n’en reste pas moins un joueur de grand talent, utilisé à 32 reprises toutes compétitions confondues en 2019-2020 à Rome puis au FC Valence, où il a été prêté pour les six derniers mois.

Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Leonardo avait affirmé que le Paris Saint-Germain avait besoin de vendre pour se donner de l’air économiquement, avant de penser à recruter. C’est donc plein de malice que le deal a été bouclé concernant Alessandro Florenzi, lequel n’est pas définitivement transféré au Paris SG mais prêté avec option d’achat, a révélé Gianluca Di Marzio. Alessandro Florenzi ne devrait donc pas être qualifié pour la réception de l’Olympique de Marseille dimanche soir au Parc des Princes. Mais cette arrivée devrait rassurer les supporters du PSG quant au travail actuellement effectué par Leonardo en sous-marin pour renforcer l’effectif parisien.