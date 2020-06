PSG : Al-Khelaïfi snobe le tournoi de l'OL, Aulas n'a rien vu venir

Dans : PSG.

Afin de compenser le manque de rythme avant la reprise de la Ligue des Champions en août, l’Olympique Lyonnais organise un tournoi amical. Invité, le Paris Saint-Germain a refusé l’invitation.

En attendant la reprise des compétitions officielles, l’Olympique Lyonnais s’active pour sa préparation. Le septième de Ligue 1, que l’on sait agacé par l’arrêt de la saison, constate que ses concurrents en Ligue des Champions auront retrouvé les terrains. Et arriveront donc avec un avantage sur le plan physique. C’est pourquoi le club rhodanien, pour compenser cet écart de rythme, a décidé d’organiser un tournoi amical entre six équipes du 13 au 18 juillet. On ignore encore qui seront les cinq autres participants. Mais à en croire Jean-Michel Aulas, qui s’était confié dans un entretien accordé à Téléfoot, « les meilleures équipes françaises » seront présentes au rendez-vous, y compris le Paris Saint-Germain.

En effet, le président de l’Olympique Lyonnais se montrait confiant quant à la réponse positive de son homologue Nasser Al-Khelaïfi. Seulement voilà, le patron parisien a finalement décliné l’invitation. Car selon le quotidien L’Equipe, les Parisiens ont prévu d’affronter leur équipe U19, avant de se mesurer au Havre cet été, mais le tournoi de Jean-Michel Aulas ne figure pas au programme du champion de France qui préfère éviter de rencontrer son futur adversaire en finale de la Coupe de la Ligue. Reste à connaître les réponses des autres clubs invités.